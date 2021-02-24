"В опросе приняли участие больше 10 тысяч человек. Большинство из них — 60% — рассчитывают на полное открытие границ уже в этом году. Самые желанные страны для поездок – Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет", — сообщает пресс-служба сервиса.

Как показало исследование, на вопрос о том, повлияет ли открытие границ на ваши планы, утвердительно ответили 68% респондентов. При этом 45% готовы ехать за рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией, а 9% — даже если сохранится риск заразиться. 20% опрошенных заявили, что они предпочитают отдыхать в России и на них открытие границ никак не скажется.

Участники опроса также сообщили, что в прошлом году и в начале 2021-го большинство из них путешествовали по стране или остались дома. Почти 40% опрошенных не покидали своего города, а 10% выезжали куда-либо исключительно по работе. Что касается турпоездок, то 41% респондентов провели отпуск в России. В поездки по стране и за границу успели съездить 4,3%, а только за рубеж – 4,6%.

"Примерно треть опрошенных (35,5%) считают, что после открытия границ поведение туристов никак не изменится. 27% думают, что люди будут более осторожны, так как увеличение потока туристов может вызвать рост заболеваемости. 22% респондентов ожидают рост внутреннего туризма, а ещё 12% — что люди чаще станут путешествовать на своей машине", — сообщает пресс-служба сервиса.

В 2020 году россияне совершили с целью туризма 3,7 млн поездок за рубеж, это на 80% меньше, чем годом ранее.