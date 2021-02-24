Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам по следующему расписанию: вылет из Сочи в 19:20, прибытие в Ереван в 21:30, вылет в обратном направлении в 22:25, прибытие в Сочи в 22:25. Для каждого аэропорта указано местное время.

Правительство РФ разрешило возобновить регулярные рейсы в Ереван, приостановленные прошлогодней весной из-за пандемии COVID-19, с 15 февраля.

В феврале "Азимут" также начнет выполнять рейсы в Ереван из Минеральных Вод и Краснодара.

В конце прошлого года авиакомпания возобновила чартерные (только для определенных категорий пассажиров) рейсы в столицу Армении из Уфы.