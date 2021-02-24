"Очередные случаи завоза есть лихорадки денге. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге — покусы комаров и произошел завоз", — сказал он.
По его словам, внутреннего распространения в регионе заболевание не получило.
"Очередные случаи завоза есть лихорадки денге. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах, в итоге — покусы комаров и произошел завоз", — сказал он.
По его словам, внутреннего распространения в регионе заболевание не получило.
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