"Если первые два месяца прошлого года были рекордными за несколько лет, то за месяцы пандемии число туристов и ночевок значительно сократилось: количество ночевок отечественных туристов снизилось на 12%, иностранных гостей – почти на 70%. В последний раз такие цифры характеризовали иностранный туризм в Эстонии в 1999 и 2000 годах, когда Эстония еще не была в составе ЕС", — говорится в сообщении.

В 2020 году в гостиницах Эстонии остановилось 1,97 млн туристов, они провели там 3,7 млн ночей. При этом число ночевок иностранных туристов составило 1,4 млн – почти как в 1999 году, когда показатель составлял 1,3 млн, или в 2000 году (1,6 млн). Ночевки внутренних туристов в прошлом году составили 2,27 млн, внутренний туризм упал примерно до уровня 2016 года, когда показатель составлял 2,21 млн ночей.