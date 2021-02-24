"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", — сообщили в Росавиации.

Как сообщалось, в субботу у Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines вскоре после взлета из аэропорта Денвера загорелся один из двух двигателей производства Pratt & Whitney (PW4000-112). В воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма. Самолет, следовавший в Гонолулу с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

По данным Росавиации, разрушение двигателя в Денвере произошло на Boeing 777-222, который находился в эксплуатации более 25 лет. Наработка самого двигателя к моменту разрушения составила около 37 тыс. летных часов.