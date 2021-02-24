"Мы начинаем с мая первые полеты из аэропорта "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению между "Аэрофлотом" и компанией "Победа". Код-шеринг — это стандартное авиационное соглашение (о совместной эксплуатации рейсов на одном маршруте — ИФ). На тех маршрутах, на которых ранее летал "Аэрофлот", встанет "Победа", и пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами", — сказал Полубояринов.

Рейсы из "Шереметьево" "Победа" будет выполнять на Boeing 737-800, которые перейдут компании от "Аэрофлота", пояснил Полубояринов. Первые десять самолетов будет поставлено в этом году, оставшиеся 40 — в течение следующих двух лет. Те самолеты, которые сейчас базируются во "Внуково", по его словам, останутся там же.

На вопрос, рассматривается ли в качестве третьего базового аэропорта "Домодедово", топ-менеджер сказал: "На сегодняшний день двух аэропортов для нас вполне достаточно. Есть возможности развития и во "Внуково", и в "Шереметьево". Поэтому мы пока не рассматриваем такую возможность".

У "Победы" сейчас 34 Boeing 737-800. Передача компании 50 таких же самолетов из парка "Аэрофлота" предусмотрена стратегией группы до 2028 года.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией в РФ.