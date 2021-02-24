"У нас есть вопрос по поводу самолета на острове Большой Грязный. Юридически он в список объектов культурного наследия не входит, безусловная задача — обеспечить сохранность этого памятника, поэтому через закрепление за соответствующим музеем прошу эту работу оперативно выполнить", — сказал Чибис, обращаясь к заместителю губернатора Елене Дягилевой и министру культуры региона Ольге Обуховой.

Как сообщалось, ранее министерство культуры Мурманской области отказало во включении памятника первым авиаторам — гидросамолета Бе-6ПЛО — в перечень "выявленных объектов культурного наследия Мурманской области".

Руководитель Мурманского областного отделения общества охраны памятников истории и культуры Светлана Водопьянова сообщала "Интерфаксу", что общественники не согласны с этим решением и опасаются, что гидросамолет без должного ухода и охраны будет разрушен.

По словам заведующего музеем морской авиации Северного флота в поселке Сафоново (ЗАТО Североморск) Сергея Чечерова, частный инвестор планирует в мае текущего года начать ремонт гидросамолета.

В свою очередь, в Минкультуры Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что признают "неоспоримый интерес и ценность" гидросамолета как музейного предмета и обратились в адрес Военно-морской музея Северного флота и Минобороны России, чтобы включить Бе-6ПЛО "в состав Музейного фонда Российской Федерации в качестве музейного предмета Военно-морского музея Северного флота".

По данным из открытых источников, гидросамолет Бе-6 был предназначен для дальней морской разведки и разработан Центральным конструкторским бюро морского самолетостроения. Он был оснащен для полетов в ночное время и сложных метеоусловиях. Всего до 1957 года было выпущено 123 самолета Бе-6.

На острове Большой Грязный гидросамолет Бе-6ПЛО установили 29 октября 1968 года.