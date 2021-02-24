Он напомнил, что правительство определило Дальневосточный округ одним из стратегических приоритетов, и уже утверждена национальная программа развития Дальнего Востока.

"Основные цели ее три – ускоренный рост экономики региона, улучшение демографической ситуации и в конечном итоге повышение качества жизни каждого человека. В рамках национальной программы разрабатывается и план туристического развития округа. Так как туротрасль – это очень важный фактор экономического роста, поскольку туриндустрия обладает самым мощным мультипликативным эффектом. В ней участвует более 50 смежных отраслей с хорошим мультипликатором, что создает рабочие места и достойные зарплаты, прежде всего, для местных жителей", — подчеркнул Чернышенко, выступая с обращением к участникам онлайн-форума "Дальний Восток — зима открытий".

Как заметил вице-премьер, на Дальнем Востоке можно развивать самые разные виды туризма, и виден растущий интерес туристов к этой части России.

"Люди готовы приезжать, это уже не просто экзотика для малого числа счастливчиков. Но есть и барьеры. Людей останавливает сейчас отсутствие достаточного количества комфортных условий для размещения, качественного сервиса. Но, что важно, мы видим, что интерес к региону есть у бизнеса, инвесторы готовы вкладываться в крупные проекты. Но запустить их без поддержки государства, особенно с точки зрения инфраструктуры, крайне проблематично. Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ", — сказал он.

Чернышенко напомнил, что сейчас завершается работа над новым нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", в который будут погружены все инструменты и меры поддержки отрасли.

"При создании схем территориального планирования корпорация "Туризм.рф" будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока, на сегодняшний день приоритетные субъекты для включения в мастер-план – это Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область, Наша цель – обеспечить синергию всех участников процесса, интегрировать их, синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития территорий. "Туризм.рф" будет выступать в качестве надежного партнера со стороны государства для инвесторов, для бизнеса. Для этого подготовлен широкий арсенал различных мер поддержки – это и прямое участие, и финансирование корпорацией проектов туристической инфраструктуры, в том числе и обеспечивающей инфраструктуры. Для каждого объекта, проекта будет подбираться свой индивидуальный набор инструментов с учетом его характеристик", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что на Камчатке уже реализуются интересные проекты — это всесезонный курорт "Три вулкана", строительство отеля 5* в Петропавловске-Камчатском, развиваются горнолыжные курорты.