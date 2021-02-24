"Началось фланговое извержение (боковой разрыв) Ключевского вулкана. Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 километра над уровнем моря вблизи ледника Эрман. В ближайшие несколько дней извержение продолжится", — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что фланговое извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого вертолеты.

"В настоящее время тургрупп в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. Вместе с тем, существует вероятность самостоятельного посещения окрестностей исполина. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не приближаться к Ключевскому и тем более не совершать на него восхождений", — подчеркивают в ведомстве.

В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выход из строя.

Как сообщалось, побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 г. до 8 февраля 2021 г.