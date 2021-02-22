Чаще всего иностранные туристы приезжали в Стамбул, на его долю пришлось почти 66% турпотока или 334,8 тыс. прибытий. На втором месте — провинция Эдирне на границе с Болгарией, которая приняла 10% от общего потока туристов. На третьем — Анталья, где побывали более 9% или 47 тыс. иностранных гостей.

Россияне, как и в 2020 году, заняли первое место по численности среди иностранных туристов в январе. На них пришлось 17,5% потока. На втором месте — иранцы (7,45%), на третьем — болгары (6%). Также в первую пятерку вошли Украина и Германия.

В 2020 году Турцию посетили 12,7 млн иностранных туристов, что на 71% меньше, чем в 2019 году (45 млн). Первое место заняли россияне, число которых сократилось почти на 70% и составило 2,1 млн. В январе прошлого года зарубежный турпоток составил 1,8 млн человек.