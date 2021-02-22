сообщалось, в субботу у лайнера американской United Airlines, вылетевшего из Денвера в Гонолулу, вскоре после взлета загорелся двигатель. Части его обшивки упали на землю в окрестностях Денвера. Один из крупных обломков был найден во дворе жилого дома в городке Брумфилд в штате Колорадо. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. На его борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. Как, в субботу у лайнера американской United Airlines, вылетевшего из Денвера в Гонолулу, вскоре после взлета загорелся двигатель. Части его обшивки упали на землю в окрестностях Денвера. Один из крупных обломков был найден во дворе жилого дома в городке Брумфилд в штате Колорадо. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился. На его борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 авиакомпании United Airlines. Пока продолжается расследование, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию самолетов 777, работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) соответствующего протокола проверки", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По данным Boeing, 69 лайнеров этого типа находятся в эксплуатации и 59 пребывают на стоянках.