FAA после инцидента объявила, что активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000.
"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности (. . .) я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000", — говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона, опубликованном в твиттере управления.
После этого американская авиакомпания United Airlines заявила, что немедленно приостанавливает полеты 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями.
В свою очередь министерство транспорта Японии издало приказ авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines, которые соответственно имеют парк из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя, приостановить полеты на данных лайнерах.