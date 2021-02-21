Самолет выполнял рейс Денвер — Гонолулу (Гавайские острова), двигатель загорелся вскоре после взлета. Из-за пожара от двигателя оторвало части обшивки, они упали на землю в окрестностях Денвера.

На борту находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал.

На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя, в том числе его капот на земле рядом с жилым домом, а также на близлежащем поле. Местных жителей попросили не трогать обломки самолета в случае их обнаружения и немедленно сообщить об этом полицейским.