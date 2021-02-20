"Около 75% всего дохода Майорки связано с индустрией туризма. В последние годы он стал особо массовым, что привело как к повышению уровня жизни, так и росту ее стоимости для местных жителей", — пишет портал.



Майорка первой среди испанских курортов возобновила прием туристов летом 2020 года. Тем не менее, спустя всего два месяца границы закрылись вновь. "Майорка стала самым пострадавшим от остановки туризма направлением в Испании", — отмечает DW.



По последним данным, региональное правительство Балеарских островов планирует продлить локдаун до марта. Кроме того, выделенные Евросоюзом 140 млрд евро Испания собирается потратить на множество сфер помимо туризма.



"На Майорке вырос уровень бедности населения. Все больше людей в Пальме переселяются в палатки вдоль улиц. Многие едва сводят концы с концами, живя на сбережения. Из-за пандемии обеднели не только сотрудники турсферы и ресторанов, постепенно это распространяется на юристов, архитекторов и представителей других профессий", — пишет портал.



Майорка "взяла курс" на массовый туризм в 1970-х годах. Модель оказалась очень успешной и развивалась вплоть до выхода Великобритании (основной въездной рынок Майорки) из ЕС и краха британского туроператора Thomas Cook.



"Глобальная пандемия, вероятно, навсегда покончит с массовым туризмом на острове", — отмечает DW.



Тем не менее, некоторые видят в пандемии и плюсы. Так, аренда жилья, особенно элитной недвижимости стала намного дешевле.



"Роскошные виллы никогда не были так доступны. Владельцы жилья не хотят, чтобы оно простаивало, даже в период изоляции. В свою очередь постояльцы получают возможность "переждать" пандемию в доме у моря", — заключает портал.