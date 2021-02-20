"Из Екатеринбурга в Алапаевск впервые отправился брендированный вагон, в котором туристы могут изучить историю семьи Романовых и их роль в развитии страны. Это — часть национального туристического проекта "Императорский маршрут", который охватывает уже 20 регионов страны", — говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, для этого маршрута региональным властям удалось согласовать отдельную сетку движения.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Если обычный поезд из Екатеринбурга в Алапаевск едет 4 часа 40 минут, то путешествие в этом вагоне занимает 2 часа 55 минут", — сказал министр, подчеркнув, что график составлен на весь год – всего в 2021 году планируется провести 34 поездки.

Однако Копелян допускает, что частота маршрута может быть пересмотрена в зависимости от востребованности тура.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщалось ранее, "Императорский маршрут" планировалось запустить на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") с конца этой недели. Маршрут будет курсировать по выходным по специальному расписанию и с минимальным количеством остановок.

Из Екатеринбурга поезд отправляется в 8:29, из Алапаевска – 18:56. Совершить поездку на поезде можно только в рамках экскурсионного тура от оператора проекта, забронировать место возможно не ранее чем за два месяца до планируемой поездки.

В вагоне оформлена специальная фотозона, которая имитирует интерьер времен российского императора. Пассажиры смогут примерить исторические костюмы и прослушать рассказ о династии Романовых, воспользовавшись аудиогидом. Аудиогиды доступны на русском, английском и китайском языках, отметил заместитель гендиректора АО "Свердловская пригородная компания" (СПК, филиал ОАО "РЖД") Сергей Дубовицкий.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В рамках тура гости смогут посетить Музей памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в Алапаевске", Дом-музей П.И. Чайковского, узкоколейную железную дорогу, шахту Межная и музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.

Вагон поезда оснащен, в том числе системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологичными туалетами. Для пассажиров оборудованы мягкие кресла с возможностью регулировки угла наклона спинки и персональными розетками. В поезде смогут проехать маломобильные граждане — для них оборудовано специализированное купе и подъемное устройство.

"Мы оценили вагон с точки зрения развития инклюзивного туризма. Этот вагон соответствует всем нормам, здесь комфортно будет путешествовать, как человеку с ограничениями, так и сопровождению", — отметила замминистра соцполитики региона Оксана Федосеева.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Новый вагон куплен в лизинг при поддержке правительства Свердловской области, уточнили в департаменте информационной политики.

Проект "Императорский маршрут" реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Проект направлен на популяризацию 300-летней истории Императорского Дома Романовых.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Данный маршрут был выбран в связи с тем, что именно в Алапаевск 20 мая 1918 года привезли под охраной членов семьи Романовых и близких им людей. В ночь на 18 июля 1918 года они были убиты.

Первый поезд, оформленный в фирменном стиле туристического проекта "Императорский маршрут", СвЖД запустила в 2018 году на направлении Тюмень — Тобольск.