"Пассажирам предложен вынужденный возврат денежных средств, либо переоформление авиабилетов на более поздний срок", — сказал представитель авиакомпании.

Как сообщалось, кипрские власти отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для российских туристов. Ранее Кипр анонсировал возобновление с 1 марта международного туризма для граждан 56 стран, в том числе России.

"Уральские авиалинии" сообщали об открытии рейсов на Кипр из аэропортов Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Уфы, "Жуковский", Казани, Самары, "Домодедово", Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.