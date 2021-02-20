"Все больше иностранцев в последние годы решают остаться жить в Анталье после того, как побывали здесь туристами. На данный момент это почти 100 тыс. человек из 90 стран", — пишет издание.

Наиболее многочисленная диаспора – россияне (18 тыс. постоянных жителей). Следом идут Казахстан (11,5 тыс.) и Германия (9,6 тыс.).

"Многие россияне считают Анталью своим вторым домом и рады жить в таком прекрасном климате. Часть из них купили здесь квартиры и дома, другие приезжают по работе, третьи – вступили в брак с гражданином Турции", — цитирует издание президента Российской ассоциации искусства и культуры Ирину Балджи.

По ее словам, в ближайшие годы число эмигрантов из России вырастет.

Жить и зимовать в Турции действительно может быть выгоднее, чем в России и, тем более, Германии. В блогах российские экспаты пишут, что плата за коммунальные услуги в Турции ниже, а цены на покупку жилья несопоставимы с московскими – так, большую квартиру с ремонтом и даже мебелью в небольшом городе можно купить за 3-3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще перебираться в Турцию для удаленной работы в период пандемии.

В 2019 году Турция приняла 45 млн иностранных гостей, в 2020 году – около 16 млн. Россия – основной въездной туристический рынок для страны, в прошлом году из РФ приехало свыше 2 млн путешественников, в 2019 – свыше 7 млн.