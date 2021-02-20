В 2019 году московская компания выиграла дело в части взыскания с "Якутии" 223,6 млн рублей убытков (общая сумма требования составляла 226,6 млн рублей). В том же году авиакомпании был выдан исполнительный лист, но долг не погашен.

Из картотеки арбитражных дел следует, что авиакомпания в 2016 году взяла у "Аэрокарго+" в операционное управление воздушное судно (ВС) Boeing 757-236, но "не выполнила своих обязательств по поддержанию летной годности ВС, что, в свою очередь, не дало ей возможности своевременно в сроки, установленные авиационными властями Евросоюза (EASA), пройти авторизации ТСО на воздушное судно".

В результате в феврале 2017 года перевозчику было отказано в выдаче разрешения на полеты по территории стран Евросоюза. И он не смог выполнять утвержденное с "Аэрокарго+" соглашение на выполнение полетов по маршруту "Внуково"-Якутск-Чаньчунь-Нижневартовск-Таллин-"Внуково".

В июле 2020 года Арбитражный суд Якутии по требованию авиакомпании предоставил ей отсрочку исполнения постановления апелляции о взыскании долга в пользу "Аэрокарго+". Срок выплаты был установлен до 29 января текущего года.

"Аэрокарго+" создано в 2006 году в Москве, единственным владельцем и гендиректором является Лена Каратаева, следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

Как сообщалось, на этой неделе о планах направить в суд заявление о банкротстве авиакомпании "Якутия" уведомило также ООО "С7 инжиниринг" (входит в группу компаний S7).

Требования основаны на вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Московской области от 30 января 2020 года и дополнительном решении от 5 февраля того же года о взыскании 84 млн рублей задолженности и неустойки по договору оказания технического обслуживания воздушных судов авиакомпании, а также 200 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе Bombardier Q-300, Superjet 100, Boeing 737-700 и Boeing 737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Якутии.