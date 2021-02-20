"Естественно, мы будем расширяться, но не потому, что нам не хватает площадей, а потому, что мы хотим присутствовать почти во всех регионах РФ. Мы хотим двинуться на север, у нас есть договоренность и реальные причины говорить, что в составе нашего музея очередным филиалом станет Музей Северного флота, а дальше обратим свои взоры на восток — на Тихий океан", — сказал Нехай.

Сегодня музей присутствует в пяти регионах страны.

Он отметил, что ЦВММ использует площадки в регионах, чтобы, используя опыт сотрудников, сделать музеи центрами просветительской и научной работы, а также патриотического воспитания.

В 2020 году ЦВММ присоединил Музей Черноморского флота, напомнил Нехай.