Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам до конца марта на самолетах Boeing-737-800. Вылет из Ростова-на-Дону в 01:20, прибытие в Каир в 04:00. Вылет в обратном направлении в 06:00, в 10:30 прибытие в "Платов". Время указано местное для каждого аэропорта.

В сообщении отмечается, что билеты на рейс доступны как в составе турпакетов, так и в свободной продаже на сайте авиакомпании. Кроме того, пассажирам NordStar доступны трансферные рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Каир с пересадкой в Ростове-на-Дону.

РФ в сентябре возобновила авиасообщение с Каиром, приостановленное весной на фоне пандемии коронавируса. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" (из "Шереметьево") и Egyptair (из "Домодедово") с частотой три раза в неделю. В конце января РФ и Египет договорились об увеличении частоты полетов до пяти в неделю.