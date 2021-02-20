"Правительство Доминиканской Республики получило первую партию вакцины от коронавируса. Вакцинация пройдет в три этапа, в результате к концу 2021 года должны быть получить прививки 70% жителей страны старше 18 лет (7,8 млн человек)", — говорится в сообщении ведомства

Министр туризма Доминиканы Давид Кольядо рассчитывает, что вакцинация окажет положительный эффект на туристическую отрасль в кратчайшие сроки.

"В процессе ее осуществления мы увидим резкое сокращение случаев заражений и госпитализаций, что постепенно ослабит ограничения на туристическую деятельность, способствуя укреплению нашей экономики и увеличению доверия иностранных гостей", — цитирует его пресс-служба министерства.

Сейчас республика предлагает всем прибывающим туристам план бесплатного медицинского страхования, который действует до 31 марта и покрывает все виды чрезвычайных ситуаций, включая возможное заражение COVID-19.

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой пока не открыто, хоте в ноябре эксперты говорили о возможном возобновлении прямых рейсов. В зимнем сезоне карибское государство – одно из самых популярных направлений у российских туристов. В 2019 году его посетили 200 тыс. россиян.