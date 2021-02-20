"Чтобы поддержать туриндустрию, объявили конкурс на лучшие инновационные туристические продукты", — написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в субботу.

Мэр пояснил, что прием заявок продлится до 19 марта на платформе Московского инновационного кластера (МИКа).

Победители конкурса смогут получить поддержку экспертов, найти инвесторов, протестировать свои технологии и выйти на международные рынки, заявил Собянин.

Список участников проекта планируют опубликовать 14 апреля, отмечается на сайте МИКа.

Мэр Москвы напомнил, что туристическая отрасль столицы сильно пострадала от пандемии COVID-19, "выдержать удар" в этой ситуации помог внутренний туризм: город принял почти 13 млн гостей из российских регионов.