"В 2021 году мы рассчитываем привезти в Калининград почти на 80% клиентов больше, чем в прошлом году. Уверен, что в популяризации направления нам поможет и тематический самолет "Жемчужина Балтики", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова с церемонии перекраски одного из самолетов авиакомпании в символику Балтийского моря.

В летнем расписании будет четыре рейса в день из Москвы, два в день — из Санкт-Петербурга и четыре в неделю — из Сочи, уточняет пресс-служба "Победы".

Всего в наступившем году компания планирует перевезти 440 тыс. пассажиров.

В "доковидном" 2019 году пассажиропоток "Победы" в Калининград составил 215 тыс. человек.