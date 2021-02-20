"Трехдневный турмаршрут протяженностью 618 км подойдет самостоятельным туристам, которые пересекают область с севера на юг на своем автомобиле или автодоме, направляясь к Черному морю", — говорится в сообщении.

Маршрут включает в себя 15 локаций и проходит через самые живописные места области, в том числе, первую столицу донских казаков — станицу Старочеркасскую, города Новочеркасск и Ростов-на-Дону. В конце маршрута — древний город Азов и виноградники.

Для ночевки туристам предлагаются отели и туристические базы вблизи трассы или современные трассовые комплексы "Транспарк".