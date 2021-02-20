"Кадры для курорта готовят по двум направлениям — туризм и администрирование отеля", — говорится в сообщении.

Для подготовки специалиста высокого класса в техникуме в учебную сетку вводятся дополнительные образовательные предметы. Большое внимание отводится практическим занятиям на предприятиях, с которыми у техникума заключены договоры о сотрудничестве, разработке и защите собственных проектов.

Благодаря участию ВТЭТ в федеральном гранте в 2019 году в рамках национального проекта "Образование" появилась возможность оснащения лабораторий современной техникой, при помощи которой учащиеся могут создавать виртуальные туры, причем выбрать для этого любую точку планеты. Также в лаборатории администрирования отеля для обучения студентов создан настоящий гостиничный номер, где студент имеет возможность отработать все позиции, необходимые для создания уюта и поддержания чистоты в номере.

Учитывая возрастающее число туристов, в том числе иностранных, особый акцент ставится на изучении английского языка. Также в образовательный курс дополнительно введены география родного края, история.

Обучение будущих гидов и специалистов гостиничного бизнеса длится 3 года.

"Вопрос о возрождении строительства курорта глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поднимал многократно. В частности, в марте 2017 года в ходе рабочей встречи Битаров обсудил с президентом страны Владимиром Путиным возможность оказания помощи в реализации проекта "Мамисон", — говорится в сообщении.

После этой встречи начался новый путь развития всесезонного горно-рекреационного комплекса (ВГРК). В ноябре 2018 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, республике было выделено 100 млн рублей на создание проектно-сметной документации (ПСД), еще 20 млн на эти же цели выделили из республиканского бюджета. После этого был объявлен конкурс на разработку ПСД, который выиграла "Доппельмайер Раша".

Для возвращения курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) властями Северной Осетии была подана заявка в Минэкономразвития РФ, которую одобрили 25 сентября 2020 года и вернули статус ОЭЗ.

Как сообщалось, победитель в срок до 1 июля 2023 года должен поставить комплекты технологического оборудования для двух пассажирских подвесных канатных дорог "Мамисон-1" и "Мамисон-2".

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги — "Мамисон-1" и "Мамисон-2" — протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более восьми метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того, в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".