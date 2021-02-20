"В парке "Дендрарий" мокрый тяжёлый снег принёс немало ущерба, повредив ветви вечнозелёных деревьев дендрологический коллекции, наблюдался слом стволов и снеговалы", — сказано в сообщении.

Однако большинство растений не пострадало благодаря заранее принятым мерам по их подготовке к непогоде.

"В Сочинском национальном парке к февральской стихии готовились заранее, еще с осени. Поэтому основной упор был сделан не на укрытие растений от морозов, а защите их от мокрого снега — проводили связывание крон и обрезку для предотвращения разлома кустарников. Это и спасло большинство растений от стихии", — говорится в сообщении.

Пресс-служба пока не сообщает сумму ущерба, причиненного парку во время непогоды.

Со ссылкой на синоптиков в пресс-релизе отмечается, что нынешние снегопады стали рекордными для Сочи.

"По данным Гидрометцентра, выпала двухмесячная норма осадков", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что для безопасности посетителей парк и ряд достопримечательностей закрыты для посещения. На борьбу со снегом и спасение растений вышли все сотрудники нацпарка.