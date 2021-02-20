"По договоренности с сахалинским правительством авиакомпания "Россия" вводит дополнительные рейсы между Южно-Сахалинском и Москвой. Частоту полетов увеличат в летний период. С 16 мая по 3 октября самолеты в столицу и обратно будут летать дважды в день, с 4 июня по 25 сентября по пятницам и субботам введут еще и третий рейс", — говорится в сообщении.

"Направление Южно-Сахалинск-Москва — самое популярное у сахалинцев и курильчан. В теплое время года спрос традиционно растет, люди едут на отдых. Поэтому принято правильное решение о выделении дополнительных рейсов, чтобы не было дефицита билетов, и жители региона могли спокойно выехать в отпуск и вернуться домой", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

В настоящее время Южно-Сахалинск и Москву связывает один ежедневный рейс компании "Россия", напоминает пресс-служба. В прошлом году до пандемии московские рейсы на Сахалин осуществлялись ежедневно по два рейса в день компаниями "Россия" и "Аэрофлот". Авиаперевозки на этом направлении осуществляют воздушные суда Boeing 777-300 вместимостью 373 пассажира.

Сахалинское правительство ведет переговоры, чтобы на маршруте начал работать Boeing 777-300ER, способный вместить 457 человек. Кроме того, совместно с федеральными органами власти уточняются планы по исполнению программы субсидируемых перевозок до конца 2021 года.