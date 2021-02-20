"Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике", — приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Тур по территории ВДНХ стартует в 15:30, он позволит участникам увидеть главные архитектурные комплексы выставки. Участие в программе бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

В центре "Космонавтика и авиация" обзорные туры запланированы на 17:00, 18:00 и 19:30. Кроме того, в 15:00 здесь пройдет встреча "Удаленная техподдержка: как с Земли ремонтируют космическую технику".

Музей ВДНХ в 12:00 и 18:00 проведет туры по своей экспозиции, в ходе которых участникам расскажут об истории выставки — от идеи о ее создании до современности. Экскурсия позволит познакомиться с новыми экспонатами музея, в том числе объектами национального павильона на XV Международной архитектурной биеннале в Венеции.

Пять экскурсий пройдет за день в центре славянской письменности "Слово", здесь расскажут о первых алфавитах на Руси — кириллице и глаголице, а также о древнейших литературных произведениях.

В 11:00, 16:00 и 18:00 пройдут экскурсии в центре океанографии и морской биологии "Москвариум", в 14:00 — в музее кукол, по выставке "Русские монархи. Страницы истории".

Туры пройдут с соблюдением санитарных норм: обязательны маски и перчатки.

Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля.