Исследование показало, что женщины стремятся продлить отдых на 23 февраля чаще, чем мужчины — 10% и 8% респондентов соответственно.

В свою очередь, большинство россиян (69%) не станут добавлять количество выходных дней к предстоящему празднику, каждый десятый (10%) пока не определился со своими планами.

По данным SuperJob.ru, 13% работающих россиян или почти каждый восьмой имеют сменный график работы.

Опрос был проведён 18-19 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 360 населённых пунктах РФ во всех федеральных округах.