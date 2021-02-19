"Возобновлено движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края", — говорится в пресс-релизе.

Дорожники продолжают в усиленном режиме расчищать трассу "Таврида" в Крыму после обильного снегопада.

Как сообщалось, автодорожная часть моста через Керченский пролив была закрыта с раннего утра пятницы с обеих сторон со стороны Крыма и Краснодарского края из-за сильного снегопада, железнодорожная — работает в штатном режиме.

В Крыму на 18-19 февраля объявлено штормовое предупреждение: сильный снегопад, туман и гололед на дорогах. В Керченском регионе на востоке полуострова выпала месячная норма осадков, высота снежного покрова достигает 50 см. На востоке Крыма объявлен режим ЧС.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.