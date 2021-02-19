"Первый этап проекта будет реализован на полуостровах Средний и Рыбачий (имеют статус природного парка — ИФ). Уже этим летом будет создано несколько объектов размещения, чтобы запустить программу развития туризма на полуостровах и очистить территорию от накопленного мусора", — отмечается в докладе.

Общий объем частных инвестиций в развитие Печенгского округа Мурманской области до 2025 года составит 29,6 млрд рублей.

Вторым по объему инвестиций после туркластера стал проект ООО "Сириус" стоимостью 4,4 млрд рублей по запуску к 2023 году металлургического мини-завода по производству мелющих шаров и сортового проката на промплощадке ранее закрытого в Никеле плавильного цеха.

Проект частного предпринимателя по вводу в текущем году форелевого хозяйства в акватории озера Алла-Аккаярви предполагает инвестиции в 115 млн рублей. Кроме того, в Печенгском округе планируется строительство нескольких гостиничных комплексов и экотурбазы, запуск производства абразивных материалов и переработки пластиковых материалов, открытие АЗС, кондитерской.

Вице-губернатора отметила, что многие проекты будут осуществлены при поддержке "Норникеля" в виде беспроцентных займов. Из доклада следует, что всего будет создано более 840 рабочих мест.

Выездное заседание прошло в поселке Никель (Печенгский округ), где в декабре 2020 года был закрыт плавильный цех АО "Кольская ГМК" ("дочка" ГМК "Норникель"). Решение о его закрытии было принято в ноябре 2019 года. Остановка плавцеха полностью ликвидировала выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией.

В преддверии закрытия цеха "Норникель", Кольская ГМК и власти Мурманской области неоднократно заявляли, что необходимо диверсифицировать экономику Печенгского района. Президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в Мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.

В октябре 2020 года ООО "Порт Лиинахамари" получило статус резидента Арктической зоны РФ. Проект предполагает строительство трёх- и четырехзвездочных гостиниц на 900 номеров, ресторанов, кафе, магазинов, создание глэмпингов и лёгких приютов, яхт-клуба и марины на 150 яхт, морвокзала с набережной. Кроме того, предусмотрена реконструкция аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов).