"Турпоток в Дагестан в период с июля по декабрь 2020 года вырос на 20-22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 840 тыс. человек. Именно в июле в республике были сняты жесткие ограничения для туристов в связи с пандемией. Особенно активно туристы посещали Сулакский каньон", — сказал Ибрагимов на совещании Минтуризма, которое было посвящено итогам 2020 года.

Он также заметил, что количество турмаршрутов в республике увеличилось до 45. На постоянной основе проводятся мероприятия по обустройству и рекламному продвижению кольцевого туристского маршрута "Легенды Дагестана".

"Несмотря на определенные успехи, есть и тормозящие развитие туризма факторы. Среди них — высокая степень физического и морального износа материально-технической базы и инфраструктуры, отсутствие должной поддержки развития туриндустрии со стороны муниципалитетов и органов местного самоуправления на местах, отсутствие подвижек в улучшении инфраструктуры туристских маршрутов на территории муниципальных образований и другие", — сказал Ибрагимов.