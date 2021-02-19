"Восьмое марта подарит незабываемые впечатления! В этот праздничный день приглашаем вас на уникальный рейс "Аэрофлота" Москва — Москва с вылетом из аэропорта "Шереметьево", где на борту самолета Airbus A350 вас ждут изысканные гастрономические сеты, дегустация вина и кинопоказ от нашего партнера Simple — одного из крупнейших дистрибьюторов вин", — говорится в рассылке.

Участники "платинового" и "золотого" уровня программы "Аэрофлот бонус" смогут приобрести билеты на рейс раньше остальных, следует из сообщения.