«В результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-Эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал. Угрозы жизни россиян нет», — отмечают в дипмиссии.

По ее данным, всем туристам была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведен врачебной осмотр и рентгенологические исследования. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели.

По информации украинского МИД, в аварии также пострадали три гражданина Украины.