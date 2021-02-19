"Нам уже сегодня понятно, что летом на Косу пойдет огромный транспортный поток из туристических автобусов различной емкости и легковых автомашин. И потому мы рассматриваем возможность искусственного ограничения числа легковых автомобилей при помощи финансовых рычагов", — рассказал Калина.

Речь идет о том, что стоимость въезда может быть повышена до 500-1500 рублей с автомобиля. Но это только в тех случаях, если ситуация на контрольно-пропускном пункте в начале косы будет приближаться к коллапсу, пояснил директор.

При этом в нацпарке предусмотрено всего 1100 парковочных мест, плюс те 600, что есть внутри трех поселках, которые также страдают от наплыва отдыхающих в летний сезон.

"В январе мы подняли стоимость въезда на косу со 150 до 300 рублей с человека в надежде, что поток всех посетителей — самостоятельных и организованных туристов сократится. Но этого не произошло. Даже в начале февраля в ясные и не совсем морозные выходные дни, на въезде образовывались очень большие пробки", — добавил Калина.

На литовской территории косы уже давно внедрена система, что летом стоимость посещения заметно повышается. И это помогает ослабить людской напор на экологии уникальной территории, сообщил директор нацпарка.

"Это лето для нас станет тестовым в данном вопросе. Уникальная территория не должна стать обыкновенным пляжем для тысяч отдыхающих. При этом посещение косы организованными туристами на специальных автобусах мы никак ограничивать не намерены", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Пляжи косы очень популярны в России и Литве из-за малого количества отдыхающих и красивых пейзажей.