Всего аэропорт будет принимать до 22 рейсов в день из Москвы.

В конце марта "Аэрофлот" возобновит рейсы из аэропорта Шереметьево на курорт. Перелеты будут выполняться ежедневно с постепенным увеличением частоты полетов до трех раз в день. Также из Шереметьево будет выполнять полеты Nordwind. Частота выполнения рейсов останется прежней — 4 раза в неделю. S7 airlines продолжит выполнять ежедневные рейсы по маршруту Москва- Геленджик из Домодедово.

В июне ежедневные рейсы из столицы на курорт возобновят авиакомпании "Уральские авиалинии" и NordStar, "Победа" и Utair.

Весенне-летнее расписание полетов вступит в силу с 28 марта, действие его продлится до конца октября.

ООО "Аэропорт "Геленджик" принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 42% — до 482,15 тыс. человек.