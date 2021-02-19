"Пессимистичный (прогноз — ИФ) — минус 20% к 2019 году, базовый — минус 10%", — сказал в интервью "Интерфаксу" президент МАА, гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

Такой сценарий, по его словам, возможен, если откроются страны "с мощными сетями отелей": такие как Таиланд, Вьетнам, Греция. При этом речь идет об открытии без карантинных ограничений.

В 2019 году российские авиакомпании перевезли 128 млн человек, в 2020-м, на фоне ситуации с пандемией COVID-19, пассажиропоток упал до 69 млн человек.

В январе в крупнейших российских аэропортах зафиксировано падение пассажиропотока на 33% год к году, в начале февраля — на 25-30%, сказал Чудновский.

"Это лучше, чем в декабре и ноябре, когда было минус 40%. При этом очевидно, что в феврале пассажирам некуда летать. Есть только горнолыжные курорты в Сочи и, по сути, все, — сказал глава МАА. — Да, есть Мальдивы — но что такое семь рейсов в неделю? Несмотря на то, что формально сейчас открыты 20 направлений, из них без ограничений по частотности, если не ошибаюсь, только три. Да, есть разовые разрешения Росавиации на чартеры, но лететь массово сегодня просто некуда".

"Мы полагаем, что массово люди полетят с апреля, когда в Турции потеплеет, более или менее — в Симферополе и Сочи", — добавил он.

В марте на фоне пандемии COVID-19 Россия запретила все пассажирские авиаперевозки за рубеж. С августа власти начали смягчать ограничения, разрешив регулярные рейсы в Турцию, Великобританию (сейчас приостановлены), Танзанию, Швейцарию. Позднее список открытых направлений пополнили Дубай, Египет, Мальдивы, Южная Корея, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Куба, Сербия, Япония, Эфиопия, Сейшелы, Вьетнам, Индия, Финляндия, Катар, Греция, Сингапур. Полеты пока возможны только из некоторых городов РФ.

Помимо этого, российские авиакомпании при наличии разрешения Росавиации могут выполнять чартерные (грузопассажирские) перевозки за границу — но попасть на них могут только определенные категории граждан.