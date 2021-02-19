"Консолидированная выручка крупнейших аэропортов, по оценкам ассоциации, составила около 130 млрд руб., расходы — больше 160 млрд руб. Соответственно, убыток до налогов с учетом полученных от государства субсидий (на возмещение потерь из-за COVID-19 — ИФ) — больше 21 млрд руб.", — сказал Чудновский.

В прошлом году правительство выделило на поддержку аэропортов 10,9 млрд руб., их можно было направить на зарплаты персоналу, содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта. В декабре, как сообщалось, МАА обратилась в Минтранс с просьбой продлить субсидирование в 2021 году.

"Ассоциация не получила ответа, сейчас направила повторное письмо, — сказал Чудновский. — Мы понимаем, что идут дискуссии в рамках правительства, но боимся, что отрасли уделяется недостаточное внимание".

Общий долг российских аэропортов на конец прошлого года МАА оценивает в более чем 250 млрд руб., в том числе по инвестиционным кредитам — в 180 млрд руб. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 12х с 2,8х на конец 2019-го. МАА просила Минтранс также о субсидировании процентных платежей по инвесткредитам. По словам Чудновского, это обращение "в том же статусе": Минтранс обсуждает его с Минфином.

"Есть майское поручение президента концентрировано помочь именно тем аэропортам, у которых была большая кредитная нагрузка. Ассоциация будет добиваться этой помощи", — отметил он.