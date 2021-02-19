"В связи с полным закрытием движения по участку автодороги "Таврида" на территории Республики Крым в настоящий момент организован дозированный пропуск транспортных средств, следующих с территории Краснодарского края в город Керчь. Далее дорога закрыта", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ограничений в движении транспорта из Керчи в сторону Краснодарского края не имеется.

Как сообщалось, в пятницу из-за снегопада закрыли для проезда Крымский мост и подъезды к нему. В Краснодарском крае машины перенаправляли в станицу Тамань или в сторону Темрюка. ГИБДД обратилась к автомобилистам с просьбой изменить планы и отказаться от поездок в Крым до нормализации обстановки.

Ограничено движение большегрузного транспорта в Темрюкский район в сторону Крымского полуострова из Славянского района и Анапы.