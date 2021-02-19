Несмотря на изобилие природного снега, возводить снежную скульптуру из него не стали, так как он слишком рыхлый для столь крупной конструкции.

Снеговик будет состоять из трех ярусов. Его планируется возвести высотой 20 метров и 21 см в честь наступившего года.

"Первый ярус — самый большой, размером свыше 10 метров — уже построен. Весит он больше, чем самый крупный в мире кит: около 250 тонн", — отмечается в сообщении.

Завершить строительство планируют до 28 февраля, когда в России отмечается День Снеговика.

Ранее самого высокого снеговика построили в Тверской области в 2019 году. Он был ростом примерно 12 метров.