"На сегодняшний день один из главных показателей — базовый коэффициент репродукции в Краснодарском крае замер на значении "1". Только за 14 февраля он опускался ниже единицы — до 0,9. Однако, чтобы продолжать снимать ограничения, базовый коэффициент репродукции должен быть стабильно в пределах 0,5-0,8", — сказала Гречаная.

По ее словам, значение коэффициента на уровне 1 не позволяет в настоящий момент увеличивать наполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах или концертных залах, а также открывать фудкорты в торговых центрах.

"Об открытии фудкортов и речи быть не может, так как сохраняется вероятность продолжения распространения инфекции", — подчеркнула Гречаная.

Базовый коэффициент репродукции, или базовое репродуктивное число (R0), представляет собой среднее число новых случаев заболевания, вызванных больным человеком в течение инфекционного периода. Когда это значение составляет менее одной единицы, инфекция исчезает через длительный период. Однако, если он больше, чем единица, существует вероятность продолжения распространения.

Как сообщалось, с 1 февраля 2021 года на Кубани были сняты ограничения на конгрессно-выставочную деятельность при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 кв. м на одного человека. До 30% увеличена заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах, концертных залах.

Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий ограничено количеством в 100 человек.

Жители и гости, находящиеся на территории края, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.