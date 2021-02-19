«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — заявили в ведомстве в ответ на запрос «Интерфакса».

В четверг египетские СМИ сообщили со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, что между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о возобновлении с 28 февраля чартерных рейсов в Шарм-аль-Шейх и Хургаду. По информации Новейра, два рейса в неделю будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Новейр также заявил, что российские власти приняли это решение сразу после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов специалистами из РФ в конце января. Ранее два источника в туротрасли сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что российские эксперты по итогам проверки всех служб и мер безопасности в аэпопортах Хургады и Шарм-аль-Шейха приняли о возможности открытия чартерных рейсов на курорты в ближайшее время. По данным одного из источников, это должно произойти в марте.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-аль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-аль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.