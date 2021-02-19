Не будут курсировать следующие поезда: N92 Москва-Мурманск 27 и 28 апреля, N107 Санкт-Петербург — Самара 23, 25, 27 и 29 апреля, N108 Самара-Петербург 21, 23, 25 и 27 апреля, N145 Петербург-Челябинск 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля.

Кроме того, отменены поезда N146 Челябинск-Петербург 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 апреля, N725 Петербург-Москва с 12 по 28 апреля, N726 Москва-Петербург с 12 по 28 апреля, N821 Петербург — Старая Русса 17, 18, 24 и 25 апреля, N822 Старая Русса — Петербург 17, 18, 24 и 25 апреля.

На этот период назначаются следующие поезда: N191 Челябинск-Петербург 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 апреля, N192 Петербург-Челябинск 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля, N821 Петербург-Валдай 17, 18, 24 и 25 апреля, N822 Валдай-Петербург 17, 18, 24 и 25 апреля, N825 Петербург-Москва с 12 по 28 апреля и N826 Москва-Петербург с 12 по 28 апреля.

В связи с ремонтными работами изменяется график движения ряда поездов дальнего следования отправлением из/в Москвы и Петербурга. Изменения коснутся как времени отправления, так и времени прибытия в пункт назначения.

Ранее сообщалось о том, что РЖД отменяет рейсы скоростных поездов "Сапсан" из-за ремонтных работ на перегоне Клин-Решетниково.