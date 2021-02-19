"Сегодня на "Эльбрусе" работают канатные дороги: Азау — Кругозор (2350 м — 3000 м) и Кругозор — Мир (3000 м — 3500 м). Кроме того, открыты трассы от Мира до Азау", — говорится в сообщении.

Также работает учебный склон Saby Park.

Канатная дорога и трассы Гара-Баши — Мир откроются 20 февраля.

Как сообщалось, из-за плохих погодных условий, в том числе ураганного ветра и сильного снегопада курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии оставался закрытым с 14 февраля.

Перед открытием на "Эльбрусе" проводится противолавинная обработка склонов, а также расчистка объектов инфраструктуры и восстановление горнолыжных трасс от двухметрового снега, выпавшего в горах.