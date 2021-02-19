"В прошлом году спрос на российские отели у бизнес-туристов упал вдвое по сравнению с 2019 годом и сохранился на этом уровне в 2021 году. Причем, в Москве и Петербурге падение числа бронирований еще более ощутимое – на 79 и 58% соответственно", — сказали в компании.

Там добавили, что чаще всего в 2020 году в гостиницах России останавливались представители ритейла – они сократили свои командировки лишь на 34% по сравнению с 2019 годом и провели в отелях 93 тысячи ночей. Средняя стоимость их размещения составила 8,9 тыс. рублей за ночь.

На долю представителей добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики пришлось 82 тыс. ночей – это на 53% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость за ночь – 12 тыс. рублей.

Фармацевтические компании сократили командировки своих сотрудников на 57% и при средней стоимости номера в 8,9 тыс. забронировали 53 тысячи ночей в российских отелях. Меньше всего пандемия повлияла на гостиничный спрос со стороны финансовых, юридических и консалтинговых компаний: их бронирования сократились лишь на 19% по сравнению с 2019 годом.

"Наиболее востребованной в 2020 году традиционно оказалась гостиничная инфраструктура Москвы и Санкт-Петербурга (падение спроса у деловых туристов составило 64 и 60% соответственно). В топ-5 также вошли Екатеринбург (-52%), Нижний Новгород (-62%) и Красноярск (-58%)", — рассказали в "Аэроклубе".

Во второй пятерке оказались Краснодар (-65%), Новосибирск (-63%), Казань (-54%), Воронеж (-61%) и Уфа (-43%).

Эксперты отметили, что в 2020 году 41% корпоративных бронирований был сделан в отелях категории 3*, на гостиницы 4* пришлось 35% ночей, 5* — 6%. По сравнению с 2019 годом эти показатели почти не изменились.

"Меньше всего по итогам года пострадал спрос на объекты размещения без категории, в том числе квартиры и апартаменты. На них пришлось 14% от всех бронирований 2020 года, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом спрос упал лишь на 21% по сравнению с 2019 годом при средней стоимости размещения в 9,4 тыс. рублей", — добавили в компании.

В свою очередь спрос на отели 5* упал на 57%, средняя цена за ночь составила 13,8 тыс. рублей (-9%). Гостиницы 4* стали бронировать реже на 54% (10,3 тыс. рублей, минус 3%), отели 3* — реже на 50% (8,7 тыс. рублей).

"Из-за закрытия границ в связи с пандемией спрос на отели за рубежом у представителей бизнеса составил лишь 22% от объема бронирований 2019 года. Наиболее часто останавливались в зарубежных отелях представители добывающего и обрабатывающего сектора экономики, энергетики, сотрудники IT-компаний. В январе спрос на зарубежные отели составил 11% от объема прошлого года", — сообщили в "Аэроклубе".