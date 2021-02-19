"По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта "Активный гражданин". Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта", — привели в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Финалисты конкурса получат дипломы, победители — призы от проекта "Активный гражданин". Лучшие маршруты, подготовленные москвичами, назовут 18 апреля. Первый такой конкурс прошел в Москве в сентябре 2020 года, его победителями стали 15 человек. Были подготовлены маршруты по местностям Сыромятники и Таганка, парковым территориям столицы. Конкурс организован ко Всемирному дню гида, который отмечают 21 февраля.