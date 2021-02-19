"По состоянию на 8:30 движение автомобилей по направлению Керчь — Краснодар частично восстановлено, но замедлено. В сторону Крыма образовался затор длиной около 1 км", — сказали в пресс-службе.

Всего в пробке стоят 200 автомобилей, в том числе 56 грузовых и 8 автобусов. В ликвидации последствий снегопада задействованы дорожные службы, представители ГИБДД и МЧС.

Кроме того, по данным МЧС, на некоторых участках крымской трассы "Таврида" возникают заторы, движение затруднено.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, который начался накануне вечером.