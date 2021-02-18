Издание ссылается на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра. По его словам, между египетской и российской сторонами достигнута договоренность о том, что через 10 дней российская авиакомпания Nordwind начнет выполнять два рейса в неделю в Шарм-аль-Шейх и Хургаду.

Новейр уточнил, что российские власти приняли это решение сразу после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов российским специалистами, которые провели в Египте неделю в конце января.

«Меры безопасности в аэропортах были высоко оценены российскими инспекторами», — цитирует его издание.

На сайте авиакомпании Nordwind никакой информации о запуске рейсов нет.

Ранее два источника в туротрасли сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что российские эксперты по итогам проверки всех служб и мер безопасности в аэпопортах Хургады и Шарм-аль-Шейха приняли о возможности открытия чартерных рейсов на курорты в ближайшее время. По данным одного из источников, это должно произойти в марте.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

До 2015 года Египет был одним из самых популярных направлений отдыха соотечественников, особенно в зимний сезон. В 2014 году там побывали около 3 млн российских граждан.