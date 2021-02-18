"На протяжении нескольких последних лет командованием БФ организована работа по созданию Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Балтийского флота на базе старинной крепости Пиллау. Здесь создана музейно-выставочная экспозиция, которая рассказывает о роли крепости в знаковых событиях истории этого края. Однако для более детального и тщательного исследования стариной крепости в 2021 и 2022 годах здесь будет работать экспедиция РГО, оснащенная современными техническими средствами", — сказал Мартов.

Конечной целью этой работы станет сохранение и развитие уникального для России памятника европейского фортификационного искусства 18-19 веков. Он будет действовать как военно-исторический музейный комплекс с воспитательной, познавательной и развлекательной функциями и площадками для проведения мероприятий военно-патриотической и культурно-просветительской направленности.

В планах организаторов превратить крепость в привлекательный туристический объект не только для жителей Калининградской области, но и всей России, а также зарубежных туристов, отметил начальник пресс-службы.

"Кроме того, на акватории крепостного канала будет оборудован пост легководолазной подготовки и место, где, предварительно пройдя теоретический инструктаж, посетители смогут освоить правила спасения на воде", — добавил Мартов.

Пятиугольная крепость Пиллау была построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II. Постройка началась в 1626 году. Эта дата часто считается датой основания Пиллау (Балтийска).

Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. В советское время цитадель была закрыта для посещения гражданскими лицами и являлась военной частью Балтийского флота, однако в 1999 году здесь был открыт филиал Музея БФ.