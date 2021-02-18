Конечной целью этой работы станет сохранение и развитие уникального для России памятника европейского фортификационного искусства 18-19 веков. Он будет действовать как военно-исторический музейный комплекс с воспитательной, познавательной и развлекательной функциями и площадками для проведения мероприятий военно-патриотической и культурно-просветительской направленности.
В планах организаторов превратить крепость в привлекательный туристический объект не только для жителей Калининградской области, но и всей России, а также зарубежных туристов, отметил начальник пресс-службы.
"Кроме того, на акватории крепостного канала будет оборудован пост легководолазной подготовки и место, где, предварительно пройдя теоретический инструктаж, посетители смогут освоить правила спасения на воде", — добавил Мартов.
Пятиугольная крепость Пиллау была построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II. Постройка началась в 1626 году. Эта дата часто считается датой основания Пиллау (Балтийска).
Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. В советское время цитадель была закрыта для посещения гражданскими лицами и являлась военной частью Балтийского флота, однако в 1999 году здесь был открыт филиал Музея БФ.