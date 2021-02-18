"Каждой из провинций присвоят уровень опасности – от "очень высокого" до "низкого". На основе этого будут снимать или наоборот усиливать ограничения", — пишет издание.

Как отмечается, в первую очередь власти готовятся отменить 56-часовой комендантский час в выходные. Сейчас местным жителям за редким исключением запрещен выход на улицу с вечера пятницы до раннего утра понедельника.

Кроме того, будет отменен комендантский час по вечерам в будни. На такие меры в правительстве готовы пойти в связи с ростом недовольства населения и тяжелым положением бизнеса.

"На данный момент неясна судьба ресторанов, кафе и подобных заведений, которые были закрыты в конце прошлого года. Тем не менее, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие недели будет подготовлена "дорожная карта" их открытия", — сообщает Daily Sabah.

Процесс нормализации турецкой экономики был начат в июне 2020 года, но осенью из-за новой вспышки COVID-19 был приостановлен. Власти ввели жесткие антиковидные меры, многие из которых затронули туристов – например, с конца декабря Турция требует для въезда отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с турецкими Стамбулом и Анкарой. С 10 августа к ним добавились еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

По состоянию на 18 февраля в Турции зарегистрировано 2,61 млн случаев COVID-19 и почти 28 тыс. смертей. Ежедневный прирост заболевших составляет 6-7 тыс. человек.