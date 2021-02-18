Автобус отправляется от аэропорта в 12:15. Основные рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. Система «единого» билета предусматривает круглосуточное сопровождение пассажира на протяжении всего маршрута, говорится в сообщении.

При покупке «единого» билета пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Оформление билета производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

С 31 января начались перевозки по «единому» билету на курорты Приэльбрусья с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау.